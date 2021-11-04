"На першому місці Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі"

Едді Хірн розмістив на одній позиції Усика та Ф'юрі. Він переконаний, що саме ці два боксери є найкращими у важкій категорії.

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Якщо ви хочете порівняти діючих бійців хевівейту, то на папері на першому місці Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Далі йде Ентоні Джошуа – третій, Ділліан Уайт четвертий та Деонтей Уайлдер п'ятий,

– заявив промоутер.

Також Хірн зазначив, що Джошуа необхідно довести про те, що він є найкращим у дивізіоні.

"Я думаю, що останній бій Ф'юрі був захоплюючим. Але є й частка критики, адже він бив одного й того самого хлопця майже три роки. Не розумію, як за рахунок такого можна підіймати бійця у рейтингу pound-for-pound. Вважаю, що Джошуа все ще найкращий у дивізіоні, але він має це довести", – зазначив промоутер Джошуа.

Реванш між Усиком та Джошуа