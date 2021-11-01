Перемовини відбудуться в Парижі
Едді Хірн запевняє, що на початку листопада він зустрінеться з представником команди Усика Олександром Красюком. Майбутній поєдинок може відбутися в березні або квітні.
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У нас буде зустріч у Парижі. До речі, у цьому ресторані ми домовилися про перший бій. Потрібно буде обговорити місце та дату реваншу. Ймовірно, бій пройде у березні чи квітні,
– сказав промоутер.
Усик – Джошуа: що відомо про бій-реванш
- У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Український боксер відібрав чемпіонські титули, якими володів британець. Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш, він розумів, що програв у протистоянні.
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Раніше команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.
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