Перемовини відбудуться в Парижі

Едді Хірн запевняє, що на початку листопада він зустрінеться з представником команди Усика Олександром Красюком. Майбутній поєдинок може відбутися в березні або квітні.

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У нас буде зустріч у Парижі. До речі, у цьому ресторані ми домовилися про перший бій. Потрібно буде обговорити місце та дату реваншу. Ймовірно, бій пройде у березні чи квітні,

– сказав промоутер.

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