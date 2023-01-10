Первая ракетка мира начала продажу лимитированных футболок, чтобы собрать деньги для детей из Украины

Лучшая теннисистка мира Ига Швентек сообщила о новом сборе для Украины. Полячка будет собирать средства из-за продажи оригинальных футболок.

Первая ракетка мира продолжает помогать Украине в войне против России. Польская теннисистка объявила о новом сборе денег на нужды украинских детей.

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Швентек продолжает помогать

Через свои соцсети Швентек сообщила, что начинает продажу лимитированной версии футболок с надписями "IGA & FRIENDS" и "1GA". Такую одежду носит только сама Ига и ее близкое окружение.



Швентек будет собирать деньги для украинских детей / Фото из инстаграмма Иги

Чемпионка US Open-2022 преподнесла для покупателей футболок приятный сюрприз. Швентек добавила четыре комплекта одежды и обуви из Grand Slam-2022.

Все собранные средства Ига перечислит на счета UNICEF Polska, где помогают украинским детям, вынужденно покинувшим свои дома из-за полномасштабного вторжения России.

Лимитированные футболки можно приобрести по ссылке.



Швентек поддерживает детей Украины / Фото из инстаграмма Иги

Как Швентек напоминает миру о войне в Украине