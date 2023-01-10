Первая ракетка мира начала продажу лимитированных футболок, чтобы собрать деньги для детей из Украины
Источник:инстаграмм Иги Швентек
Лучшая теннисистка мира Ига Швентек сообщила о новом сборе для Украины. Полячка будет собирать средства из-за продажи оригинальных футболок.
Первая ракетка мира продолжает помогать Украине в войне против России. Польская теннисистка объявила о новом сборе денег на нужды украинских детей.
Читайте также Показала, где ее место: опытная украинка завоевала трофей, победив в финале теннисистку из России
Швентек продолжает помогать
Через свои соцсети Швентек сообщила, что начинает продажу лимитированной версии футболок с надписями "IGA & FRIENDS" и "1GA". Такую одежду носит только сама Ига и ее близкое окружение.
Швентек будет собирать деньги для украинских детей / Фото из инстаграмма Иги
Чемпионка US Open-2022 преподнесла для покупателей футболок приятный сюрприз. Швентек добавила четыре комплекта одежды и обуви из Grand Slam-2022.
Все собранные средства Ига перечислит на счета UNICEF Polska, где помогают украинским детям, вынужденно покинувшим свои дома из-за полномасштабного вторжения России.
Швентек поддерживает детей Украины / Фото из инстаграмма Иги
Как Швентек напоминает миру о войне в Украине
- Еще весной польская теннисистка заверила, что использует свой статус первой ракетки мира с пользой для Украины. Она хочет с честью представлять родную Польшу, ставшую союзницей украинского народа.
- В речи после победы на Ролан Гаррос-2022 Швентек поддержала украинцев. Ее слова публика встретила овациями.
- Летом Ига организовала благотворительную теннисную мероприятие в поддержку Украины в Кракове. Благотворительный матч посетили Мартин Павелски, Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Организатором мероприятия удалось собрать 2 миллиона злотых (свыше 400 000 евро).
- В конце августа полячка приняла участие в выставочном благотворительном турнире Tennis Plays for Peace в Нью-Йорке, где собирались средства на гуманитарную помощь украинцам.
- Осенью 2022-го польская теннисистка продолжала поддерживать Украину.