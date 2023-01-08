Екатерина Володько - Валерия Савиных 2:0 (6:2, 6:3)

36-летней украинской теннисистке понадобилось в финале два сета. В первой партии Володько отдавала россиянке всего два гейма – 6:2. 24 канал.

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Второй сет прошел не менее убедительно от Екатерины – три гейма для соперницы из России и победа в партии 6:3.

Екатерина Володько поставила на место россиянку Валерию Савиных и завоевала свой седьмой трофей в карьере.

На турнире в Таиланде Володько победила целый ряд соперниц – Унмуанг, Ковапитуктед, Якупович, Тараруди и в финале Савиных. Трое из этих оппоненток были местными теннисистками. Только в четвертьфинале украинка впервые встречалась на корте не с представительницей Таиланда.

Напомним, что в 1/4 финала Володько прошла в полуфинал на отказе соперницы во втором сете.

За целый турнир Володько отдала соперницам всего один сет.