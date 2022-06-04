В начале своей речи Швентек поблагодарила организаторов чемпионата, своего отца и команду. В конце выступления 21-летняя теннисистка призвала украинцев оставаться сильными.

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Победная речь Швентек на Ролан Гаррос-2022

В статусе победительницы Ига Швентек со слезами на глазах эмоционально выступила с речью на французской арене. Польская теннисистка не обошла вниманием и широкомасштабную войну России против Украины.

Я хочу сказать что-нибудь Украине. Оставайтесь сильными. Ведь война до сих пор продолжается,

– сказала победительница Ролан Гаррос.

После этих слов парижская главная арена чемпионата поднялась громкими овациями. Аплодисменты не утихали около 30 секунд. После этого Швентек продолжила:

С момента моей первой речи в Дохе, я надеялась, что к моему следующему выступлению ситуация улучшится… Впрочем, знаете, я продолжаю надежду и стараюсь поддерживать (Украину – ред. 24 канал),

– подытожила Швентек.

К слову, еще с конца февраля 2022 года Ига Швентек неоднократно и на разных турнирах вспоминала и поддерживала Украину и наш народ. Впервые победную речь с упоминанием нашего государства теннисистка произнесла 26 февраля в Дохе.

Война продолжается, и люди страдают. Множество игроков сняли свои заколки, продолжается большая дискуссия о следующих турнирах и очках. Впрочем, дело не в этом, а в ситуации там (в Украине – ред. 24 канал). Хочу, чтобы люди знали об этом,

– сказала тогда польская спортсменка.

Добавим, что на всех турнирах Ига Швентек продолжает выступать с заколкой на кепке в голубовато-желтом цвете.