Швентек: Я была очень эмоциональна и очень счастлива
В преддверии Us Open состоялся выставочный благотворительный турнир Tennis Plays for Peace, где собирались средства на гуманитарную помощь украинцам.
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Польская теннисистка Ига Швентек прокомментировала участие в благотворительном турнире. Игрокам удалось собрать 1,2 миллиона в поддержку Украины.
"Я очень рада, что мы объединены и что мы, как публичные лица и спортсмены, делаем так много. Конечно, мероприятие, которое я организовала в Польше, было для меня отличным опытом. Это было первое событие, которое привлекло столько внимания в теннис в Польше.
Я очень рада, что мы собрали столько денег для детей в Украине, в основном потому, что их жизни изменились, а это рядом с моей страной, поэтому я была очень эмоциональна и очень счастлива, что я могу использовать свой вид спорта таким образом и что делаю это сегодня. Это отлично", – сказала первая ракетка мира.
Как Швентек помогает Украине
- Для польской теннисистки это не первый турнир. Недавно она организовала в Кракове благотворительное мероприятие в поддержку Украины.
- Также к участию присоединились и другие звезды: Мартин Павелски, Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Элина Свитолина.
- Благодаря проведению мероприятия удалось собрать 2 миллиона злотых (более 400 000 евро).