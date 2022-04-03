Швёнтек: Меня поразило то, что я увидела в Польше

Теннисистка в своем интервью рассказала, что планирует помочь украинцам. Также она подчеркнула, что гордится своей родной страной, которая больше всего помогает Украине.

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Швёнтек своими глазами видела, как ее земляки помогают украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.

"Я по-настоящему горжусь своей страной. Безусловно, на меня сильно повлияло то, что я увидела в те пять дней, что была в Польше. Это меня сильно поразило. Вы знаете, сложно чувствовать то, что я увидела. Они там сейчас, когда я нахожусь здесь в США, но я очень рада, что поляки поддерживают украинцев. Надеюсь, мой теннис доставит им немного радости", – сказала теннисистка.

Также в ближайшее время я планирую использовать свое положение, чтобы постараться хоть немного помочь украинцам,

– отметила представительница Польши.

С понедельника, 4 апреля, 20-летняя Швёнтек станет первой ракеткой мира. Ига продолжила победную серию, которая длится 17 матчей подряд.

Она выиграла подряд два турнира WTA1000 – в Индиан Уэллсе и Майами. В общей сложности полька выиграла три турнира WTA1000 подряд.