Швентек: Я Узнала, насколько силен спорт в единении людей

В частности, благотворительный матч посетили Мартин Павелски, Агнешка Радванска, Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Швентек поблагодарила всех коллег за поддержку.

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Это удивительно. В субботу в Кракове я узнала, насколько силен спорт в единении людей и сколько мы можем достичь, чтобы помочь другим, когда используем его мудро,

– подчеркнула теннисистка.

Организатором мероприятия удалось собрать 2 миллиона злотых (более 400 000 евро). Собранные средства будут переданы платформе UNITED 24, фонду Элины Светолиной, а также UNICEF Polska.

"Спасибо за поддержку. Спасибо Агнешке Радванской, Сергею Стаховскому, Мартыну Павелски, Андрею Шевченко, Элине Светолиной, что вы здесь. Вместе мы помогли многим детям и подросткам, и не только им, ведь мы напомнили миру, что в Украине все еще продолжается война.

Спасибо моей команде, особенно Пауле Волецкой за идею и силу воплотить это в жизнь. Я горжусь этим, я счастлива и тронута. Это был хороший день, очень хороший", – добавила польская теннисистка.

Любопытно. Во время мероприятия Ига Швентек, Мартин Павелски, Агнешка Радванска и Сергей Стаховский сошлись на теннисном корте. Элина Свитолина была судьей турнира.

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