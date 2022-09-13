Недавно польская теннисистка Ига Швентек пополнила свою коллекцию трофеев. Обыграв в финале Онс Жабер, девушка выиграла свой первый в карьере US Open.

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Это позволило ей закрепиться на первом месте в рейтинге WTA. Ига известна не только успешной игрой в теннис, но и активной поддержкой Украины.

В июле Швентек сыграла на благотворительном турнире ради помощи нашей стране в войне против России. Польская теннисистка еще раз напомнила миру, что он должен объединиться вокруг Украины.

В Польше мы многое помогаем украинцам. Понимаю, что мы должны оставаться объединенными вокруг Украины. Для меня важно поддерживать их и напоминать людям, что война продолжается. Она совсем рядом с моей страной. Мне 21 год и я никогда не могла подумать, что война может быть столь близка ко мне. Я была очень эмоциональной в начале войны и сейчас хочу использовать свой статус и влияние, чтобы поддерживать украинцев,

– высказалась Швентек.

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За свою карьеру полячка выиграла три турнира Grand Slam. До победы на US Open ей дважды подчинялся Ролан Гаррос. Общая сумма призовых Иги за все турниры составляет более 14 миллионов долларов.

Интересный факт. В 2022 году Швентек установила рекорд по самой длинной выигрышной серии в XXI веке. Теннисистка выиграла 37 поединков подряд.