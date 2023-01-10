Перша ракетка світу продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Польська тенісистка оголосила про новий збір грошей на потреби українських дітей.

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Швьонтек продовжує допомагати

Через свої соцмережі Швьонтек повідомила, що розпочинає продаж лімітованої версії футболок із написами "IGA & FRIENDS" та "1GA". Такий одяг носить лише сама Іга та її близьке оточення.



Швьонтек збиратиме гроші для українських дітей / Фото з інстаграму Іги

Чемпіонка US Open-2022 зробила для покупців футболок приємний сюрприз. Швьонтек додала чотири комплекти одягу та взуття з Grand Slam-2022.

Усі зібрані кошти Іга перерахує на рахунки UNICEF Polska, де допомагають українським дітям, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії.

Зверніть увагу! Лімітовані футболки можна придбати за посиланням.



Швьонтек підтримує дітей України / Фото з інстаграму Іги

Як Швьонтек нагадує світу про війну в Україні