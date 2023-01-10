Перша ракетка світу продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Польська тенісистка оголосила про новий збір грошей на потреби українських дітей.
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Швьонтек продовжує допомагати
Через свої соцмережі Швьонтек повідомила, що розпочинає продаж лімітованої версії футболок із написами "IGA & FRIENDS" та "1GA". Такий одяг носить лише сама Іга та її близьке оточення.
Швьонтек збиратиме гроші для українських дітей / Фото з інстаграму Іги
Чемпіонка US Open-2022 зробила для покупців футболок приємний сюрприз. Швьонтек додала чотири комплекти одягу та взуття з Grand Slam-2022.
Усі зібрані кошти Іга перерахує на рахунки UNICEF Polska, де допомагають українським дітям, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії.
Швьонтек підтримує дітей України / Фото з інстаграму Іги
Як Швьонтек нагадує світу про війну в Україні
- Ще на весні польська тенісистка запевнила, що використає свій статус першої ракетки світу із користю для України. Вона хоче з честю представляти рідну Польщу, яка стала союзницею українського народу.
- У промові після перемоги на Ролан Гаррос-2022 Швьонтек підтримала українців. Її слова публіка зустріла оваціями.
- Влітку Іга організувала благодійний тенісний захід на підтримку України у Кракові. Благодійний матч відвідали Мартін Павелскі, Агнешка Радванська, Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Організатором заходу вдалося зібрати 2 мільйонів злотих (понад 400 000 євро).
- Наприкінці серпня полячка взяла участь у виставковому благодійному турнірі Tennis Plays for Peace у Нью-Йорку, де збиралися кошти на гуманітарну допомогу українцям.
- Восени 2022-го польська тенісистка продовжувала підтримувати Україну.