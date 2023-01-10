Перша ракетка світу продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Польська тенісистка оголосила про новий збір грошей на потреби українських дітей.

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Швьонтек продовжує допомагати

Через свої соцмережі Швьонтек повідомила, що розпочинає продаж лімітованої версії футболок із написами "IGA & FRIENDS" та "1GA". Такий одяг носить лише сама Іга та її близьке оточення.

Швьонтек збиратиме гроші для українських дітей
Швьонтек збиратиме гроші для українських дітей / Фото з інстаграму Іги

Чемпіонка US Open-2022 зробила для покупців футболок приємний сюрприз. Швьонтек додала чотири комплекти одягу та взуття з Grand Slam-2022.

Усі зібрані кошти Іга перерахує на рахунки UNICEF Polska, де допомагають українським дітям, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії.

Швьонтек підтримує дітей України
Швьонтек підтримує дітей України / Фото з інстаграму Іги

Як Швьонтек нагадує світу про війну в Україні