Проблемы со здоровьем не дают покоя украинцу: Яремчук не сыграет за Бенфику в Кубке Португалии

Роман Яремчук второй раз подряд пропустит матч "орлов". Форварда Бенфики продолжают беспокоить проблемы с мышцами.

Снова пропустит матч Бенфики

26-летний нападающий сборной Украины все никак не может отойти от матча Лиги чемпионов против Динамо. Поединок против бывшей команды сложился для Романа Яремчука как нельзя лучше. Футболист отметился голом, а его клуб одержал победу (2:0).

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Однако после этого матча украинец пропустил игру чемпионата. По словам главного тренера Бенфики Жорже Жезуша, отсутствие Романа в заявке вызвано мышечными проблемами. Из-за этого он пропустил тренировку.

Яремчук не успел отказаться и до следующего кубкового поединка против Спортинга из города Ковилья. Матч состоится 15 декабря в 21:00. Это будет вторая подряд игра без украинского форварда.

Клуб украинца со второго места пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Следующим соперником Бенфики станет нидерландский Аякс.

Бенфика после 14-ти туров замыкает тройку лидеров в чемпионате Португалии. "Орлы" имеют в своем активе 34 балла. В 2021 году клуб Яремчука еще два матча в чемпионате – против Маритиму и Порту. Также одну игру против все того же Порту, но уже в Кубке Португалии.

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