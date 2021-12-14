Проблемы со здоровьем не дают покоя украинцу: Яремчук не сыграет за Бенфику в Кубке Португалии
Источник:Record
Роман Яремчук второй раз подряд пропустит матч "орлов". Форварда Бенфики продолжают беспокоить проблемы с мышцами.
Снова пропустит матч Бенфики
26-летний нападающий сборной Украины все никак не может отойти от матча Лиги чемпионов против Динамо. Поединок против бывшей команды сложился для Романа Яремчука как нельзя лучше. Футболист отметился голом, а его клуб одержал победу (2:0).
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Однако после этого матча украинец пропустил игру чемпионата. По словам главного тренера Бенфики Жорже Жезуша, отсутствие Романа в заявке вызвано мышечными проблемами. Из-за этого он пропустил тренировку.
Яремчук не успел отказаться и до следующего кубкового поединка против Спортинга из города Ковилья. Матч состоится 15 декабря в 21:00. Это будет вторая подряд игра без украинского форварда.К слову. Клуб украинца со второго места пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Следующим соперником Бенфики станет нидерландский Аякс.
Бенфика после 14-ти туров замыкает тройку лидеров в чемпионате Португалии. "Орлы" имеют в своем активе 34 балла. В 2021 году клуб Яремчука еще два матча в чемпионате – против Маритиму и Порту. Также одну игру против все того же Порту, но уже в Кубке Португалии.
Яремчук прервал голевую засуху в Бенфике
- До матча против Динамо украинский форвард в последний раз забивал еще в конце сентября 2021 года. В той встрече Яремчук оформил дубль в ворота Витории. После чего Роман начал "молчать" и больше не забивал.
- Украинец стал игроком матча против "бело-синих" в Лиге чемпионов. Яремчук получил похвалу от наставника Бенфики, который назвал эту встречу лучшей для Романа после перехода в португальский клуб.
- Сам Яремчук после поединка отметил, что его команде больше нужны были очки, чем киевлянам.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "орлов" 20 поединков, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.