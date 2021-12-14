Не хочет оставаться в Украине

Своей результативной игрой форвард Днепра-1 привлекает все больше внимания со стороны иностранных клубов. Артемом Довбиком интересуются сразу несколько команд из топовых чемпионатов.

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Футболист не планирует продолжать свою карьеру в Украине. Довбик хочет поиграть в Европе. Скорее всего, сезон-2021/2022 Артем доиграет в футболке днепрян.

После первой части украинского чемпионата нападающий Днепра-1 возглавляет гонку лучших бомбардиров сезона – 13 голов. Отрыв Довбика от динамовца Виктора Цыганкова составляет уже два мяча. Если футболист дальше продолжит так забивать, то его трансферная стоимость значительно возрастет.

Отметим, что Артем уже имеет опыт карьеры игр за рубежом. Футболист поиграл в Молдове и Дании.

Днепр-1 готов оформить трансфер

Днепровский клуб не прочь продать одного из своих лидеров. Взамен получить за него солидную сумму в размере 5 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, стоимость Долбика составляет 1,8 миллиона евро. Контракт Артема с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Благодаря результативным действиям нападающего Днепр-1 завершил первую часть сезона на 3 месте в таблице УПЛ. Днепряне уступают только Шахтеру и Динамо.

Карьера Довбика в Украине