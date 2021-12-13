Руководитель Бенфики Жорже Жезуш объяснил отсутствие Романа Яремчука в заявке на матч против Фамаликана.

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Жезуш отметил, что у Яремчука мышечные проблемы и он не тренировался на неделе.

"Яремчук был перегружен после матча против Динамо, жаловался на мышцы. Он даже не тренировался с нами в течение недели. Роман выбыл на несколько дней. Возможно, он успеет восстановиться к матчу Кубка лиги против Спортинга Ковильян (15 декабря), хотя я в этому сомневаюсь", – сказал Жезуш.

Результативность Яремчука