Похвала от наставника
Португальский тренер доволен победой, которая позволила выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Бенфике удалось опередить в группе Е каталонскую Барселону, которая сенсационно продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.
Кстати "Прорвало" в матче с бывшими: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо
Жорж Жезуш отметил игру украинского форварда против своей бывшей команды. По мнению 67-летнего специалиста, этот матч стал лучшим для Романа Яремчука во время выступлений в футболке Бенфики.
Наставник "орлов" отметил, что украинец не имеет огромного влияния на команду, но у него есть все хорошие качества, которые могут помочь клубу воплотить поставленные задачи.
Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику. Он забил гол и продолжал создавать глубину в атаках, даже играя спиной к воротам,
– сказал Жезуш.
"Роман не тренировался в полную силу"
На 82-й минуте форвард сборной Украины покинул поле после того, как сел на газон, держась за ногу. Тренер Бенфики успокоил фанатов – с Романом все хорошо. Его замена вызвана переутомлением у футболиста.
Накануне игры с Динамо Яремчук не мог тренироваться на все сто процентов из-за проблем с мышцами.
Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против Спортинга и Динамо – поэтому мы их меняли. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам достичь поставленных целей,
– добавил тренер.
Действия Яремчука в матче
- Яремчук стал автором первого гола в матче. Роман отпраздновал взятие ворот, хотя забил своей бывшей команде. Форвард был активен в течение всего сыгранного времени. Благодаря такой игре стал лучшим игроком поединка по версии WhoScored.
- Для украинца этот гол стал пятым в сезоне 2021/2022. За португальский клуб отыграл 20 поединков, в которых также отличился 4 ассистами.
- Украинец помог Бенфике обыграть Динамо со счетом 2:0.
- В послематчевом комментарии футболист "орлов" отметил, что уважает киевский клуб, но в этом матче победа нужна была Бенфике.