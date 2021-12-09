Похвала от наставника

Португальский тренер доволен победой, которая позволила выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Бенфике удалось опередить в группе Е каталонскую Барселону, которая сенсационно продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.

Кстати "Прорвало" в матче с бывшими: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо

Жорж Жезуш отметил игру украинского форварда против своей бывшей команды. По мнению 67-летнего специалиста, этот матч стал лучшим для Романа Яремчука во время выступлений в футболке Бенфики.

Наставник "орлов" отметил, что украинец не имеет огромного влияния на команду, но у него есть все хорошие качества, которые могут помочь клубу воплотить поставленные задачи.

Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику. Он забил гол и продолжал создавать глубину в атаках, даже играя спиной к воротам,

– сказал Жезуш.

"Роман не тренировался в полную силу"

На 82-й минуте форвард сборной Украины покинул поле после того, как сел на газон, держась за ногу. Тренер Бенфики успокоил фанатов – с Романом все хорошо. Его замена вызвана переутомлением у футболиста.

Накануне игры с Динамо Яремчук не мог тренироваться на все сто процентов из-за проблем с мышцами.

Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против Спортинга и Динамо – поэтому мы их меняли. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам достичь поставленных целей,

– добавил тренер.

Действия Яремчука в матче