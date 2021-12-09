Яремчук: Для нас было важно победить

26-летний нападающий Бенфики не только забил гол и был активным в течение всего сыгранного времени, но и стал лучшим игроком матча. Роман Яремчук прервал свою голевую засуху, которая длилась с конца сентября 2021 года.

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Лидер сборной Украины рад, что Бенфике удалось одержать такую ​​важную победу над Динамо в Лиге чемпионов.

Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас важно победить и выйти в плей-офф. Я очень уважаю Динамо Киев, желаю этой команде удачи, но нам требовались три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов,

– сказал форвард Бенфики.

Яремчук заговорил о жребии плей-офф. Но заверил, что с любым соперником "орлы" будут играть только на победу.

К слову, поединок завершился победой Бенфики со счетом 2:0.

В сезоне-2021/2022 Яремчук забил в футболке португальского клуба 5 голов и сделал 4 ассиста за 20 сыгранных матчей.

Бенфика вышла в плей-офф Лиги чемпионов