Знову пропустить матч Бенфіки
26-річний нападник збірної України все ніяк не може відійти від матчу Ліги чемпіонів проти Динамо. Поєдинок проти колишньої команди склався для Романа Яремчука якнайкраще. Футболіст відзначився голом, а його клуб здобув перемогу (2:0).
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Однак після цього матчу українець пропустив гру чемпіонату. За словами головного тренера Бенфіки Жорже Жезуша, відсутність Романа у заявці викликана м'язовими проблемами. Через це він пропустив тренування.
Яремчук не встиг відмовитись й до наступного кубкового поєдинку проти Спортінга з міста Ковілья. Матч відбудеться 15 грудня о 21:00. Це буде друга поспіль гра без українського форварда.
Бенфіка після 14-ти турів замикає трійку лідерів у чемпіонаті Португалії. "Орли" мають у своєму активі 34 бали. У 2021 році клуб Яремчука ще дві матчі у чемпіонаті – проти Марітіму та Порту. Також одну гру проти все того ж Порту, але вже у Кубку Португалії.
Яремчук перерва гольову засуху у Бенфіці
- До матчу проти Динамо український форвард востаннє забивав ще наприкінці вересня 2021 року. У тій зустрічі Яремчук оформив дубль у ворота Віторії. Після чого Роман почав "мовчати" та більше не забивав.
- Українець став гравцем матчу проти "біло-синіх" у Лізі чемпіонів. Яремчук отримав похвалу від наставника Бенфіки, який назвав цю зустріч найкращою для Романа після переходу у португальський клуб.
- Сам Яремчук після поєдинку зазначив, що його команді більше потрібні були очки, ніж киянам.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "орлів" 20 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 4 асистами.