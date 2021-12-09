Забил бывшей команде
Подопечные Мирчи Луческу так и не смогли одержать дебютную победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Киевляне не сломали португальскую оборону и уступили Бенфике (2:0).
Больше об игре Бенфика обыграла Динамо в Лиге чемпионов – первый гол забил Яремчук: видео
Счет в матче размочил украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук. Именно автор первого гола во встрече стал лучшим игроком матча. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца выше всего – 8.1. Он трижды пробивал по воротам Бущана, три раза шел в обводку, а показатель его передач составил 71%.
Чуть худший балл получил центрбек "Орлов" Николас Отаменди – 7.9.
В составе Динамо лучшим стал полузащитник Николай Шапаренко – 6.9. Второе и третье места поделили Александр Тимчик и Виталий Буяльский – 6.8 и 6.7.
Бенфика – Динамо: оценки игроков / Скриншот с WhoScored
- Динамо всего с одним очком завершило групповой раунд Лиги чемпионов. Киевляне вылетели из еврокубков. Наибольшую сенсацию в этой группе создала Барселона. Каталонская команда впервые за более чем 20 лет не вышла в плей-офф турнира, а с третьего места опустилась в Лигу Европы.
- Далее в Лиге чемпионов шагают Бавария и Бенфика.