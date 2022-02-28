Привет, матушка, – теннисист Стаховский вернулся в Украину

28 февраля 2022 , 10:08
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Источник:

инстаграм Сергея Стаховского

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский вернулся в страну, чтобы помочь всем гражданам в борьбе против России.

Стаховский разместил снимок, сделанный на словацко-украинской границе. Сергей раньше уже записался в запас украинской армии.

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Скриншот из инстаграмма Стаховского

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Автор: Юрій Семенюк