Стаховский разместил снимок, сделанный на словацко-украинской границе. Сергей раньше уже записался в запас украинской армии.

К слову Украинские рапиристы на Кубке мира отказались выходить на одну дорожку с россиянами

Скриншот из инстаграмма Стаховского

Спортсмены присоединяются к украинской армии