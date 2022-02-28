Стаховский разместил снимок, сделанный на словацко-украинской границе. Сергей раньше уже записался в запас украинской армии.
К слову Украинские рапиристы на Кубке мира отказались выходить на одну дорожку с россиянами
Скриншот из инстаграмма Стаховского
Спортсмены присоединяются к украинской армии
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