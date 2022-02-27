Буде захищати рідну Україну

Сергій Стаховський є одним із найбільших патріотів Україну серед спортивної спільноти. Колишній тенісист підтримував та далі буде підтримувати рідну неньку.

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Спортсмен відклав тенісну ракетку та готовий взяти до рук військову зброю, щоб вигнати російські війська з української території.

Я записався у запас минулої суботи, але у мене не було всіх документів для підписання контракту. У мене немає військового досвіду, але є досвід поводження зі зброєю,

– сказав Стаховський.

Це вже не перший спортсмен, який готовий боронити рідну країну. Український біатлоніст Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

До слова, лише нещодавно український тенісист провів свій останній турнір в Австралії, де стартував невдало, а після цього оголосив про завершення кар'єри.

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