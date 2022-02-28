Стаховський розмістив знімок, зроблений на словацько-українському кордоні. Сергія раніше вже записався у запас української армії.
До слова Українські рапіристи на Кубку світу відмовилися виходити на одну доріжку з росіянами
Скріншот з інстаграму Стаховського
Спортсмени доєднуються до української армії
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