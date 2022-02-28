Стаховський розмістив знімок, зроблений на словацько-українському кордоні. Сергія раніше вже записався у запас української армії.

До слова Українські рапіристи на Кубку світу відмовилися виходити на одну доріжку з росіянами



Скріншот з інстаграму Стаховського

Спортсмени доєднуються до української армії

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.

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