Стаховський розмістив знімок, зроблений на словацько-українському кордоні. Сергія раніше вже записався у запас української армії.

До слова Українські рапіристи на Кубку світу відмовилися виходити на одну доріжку з росіянами


Скріншот з інстаграму Стаховського

Спортсмени доєднуються до української армії

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