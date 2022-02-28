В первом туре украинская команда в составе Андрея Погребняка, Клода Юнеса, Даниила Гойды и Максима Гаравского одолела Сингапур. А в воскресенье, 27 февраля, выпало соперничать с россиянами.

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Однако наши рапиристы отказались фехтовать с представителями страны-агрессора

Украинцы вышли с плакатом с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!" Их поступок был встречен аплодисментами.

Украинская сторона заявила, что не будет соперничать со стран ой -агрессором, после чего покинула дорожку. Нашей команде засчитали поражение.