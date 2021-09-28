Принял поражение и иду дальше, – Джошуа хочет взять реванш у Усика
Источник:Sky Sports
Александр Усик нанес болезненное поражение Энтони Джошуа в чемпионском поединке в Лондоне. Британец хочет провести бой-реванш.
После тотального избиения
31-летний боксер из Великобритании принял поражение в первом поединке. Но на этом Энтони не собирается останавливаться.
Читайте также Команда Усика советует Джошуа отказаться от реванша
Джошуа хочет взять реванш у Александра Усика. Энтони готов возобновить тренировки с прицелом на бой-реванш с украинцем.
Мне нужен реванш, это 100%, даже 110%. Я уже готов вернуться к тренировкам. Я прошел 12 раундов, у меня все в порядке. Это были хорошие 12 раундов, так что я готов возобновить тренировки. Принял поражение и иду дальше. Это полезный опыт,
– сказал Джошуа.
Усик тоже не против второй раз выйти на ринг против Энтони, но на этот раз уже в Украине. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш на украинской земле почти нереален.
Напомним, что после поединка британца госпитализировали в больницу с подозрением на перелом в черепе. К счастью, все обошлось.
Усик повалил Джошуа в Лондоне
- 25 сентября Усик полностью перебоксировал Джошуа в Лондоне. Украинец уже с первых секунд показал, что не собирается боксировать вторым номером.
- Бой продлился все 12 раундов, но мог завершиться досрочно. В конце последнего раунда Александр мощной комбинацией ударов положил соперника на канаты. Но финальный гонг спас британца от нокаута на глазах родных болельщиков. Интересно, что сигнал прозвучал тогда, когда до завершения времени оставалось еще пять секунд.
- Все судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру, который со слезами на глазах слушал триумфальный вердикт. После получения четырех титулов, которыми владел Энтони, Усик станцевал гопак.