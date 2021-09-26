Искренние эмоции Усика

34-летний украинский боксер сохранил свое звание непобедимого бойца. Александр Усик на глазах британских фанатов победил их земляка Энтони Джошуа.

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Украинец победил британца в 12-раундовом поединке и отобрал у соперника титулы WBO, WBA, IBF, IBO по единогласному решению судей 117:112, 116:112 и 115:113.

Усик не сдержал слез после объявления результата. Пока на него надевали все завоеванные титулы глаза Александра были наполнены слезами. Украинец отомстил британцу за поражение Владимира Кличко.

Напомним, что в 2017 году именно Джошуа отправил Кличко-младшего на пенсию.

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После поединка на ринг поднялась жена Александра. Отметим, что именно 25 сентября супруги праздновали 12-ю годовщину брака. Вот такой замечательный подарок сделал Александр в этот праздничный день.



Александр Усик с женой Екатериной / Фото Getty Images