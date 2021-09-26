А с этой победой получил и чемпионские титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. В общем это уже 19 выигрышный бой Усика на профессиональном ринге, а поражений не было вообще.

Самое главное Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы

Прошло почти 10 лет: Усик снова станцевал победный гопак

Александр Усик с флагом Украины в руках станцевал гопак. Это произошло ночью 26 сентября во Лондоне, где украинский боксер победил британского – Энтони Джошуа – в бою за сразу 4 чемпионских пояса.

Поклонники бокса и Усика ждали этого танца более 9 лет: в 2012 спортсмен исполнил гопак после победы на Олимпиаде в том же Лондоне.

Пояса в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 – тогда Владимир Кличко проиграл их Тайсону Фьюри. Для Усика же победа стала 19 на профессиональном ринге, поражений украинский боксер еще не испытывал.

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К слову, перед боем Александр Усик традиционно повесил в раздевалке флаг Украины. Его он потом и поднял после победы.

Еще немного интересной статистики

Как написали в Tribuna.com , Александр Усик стал третьим боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира и в первом тяжелом весе, и в супертяжелом. Такие достижения ранее имели легендарный Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй.

Также ранее только Холифилд становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а затем завоевал несколько поясов в супертяжелом. Теперь этим может похвастаться и Усик.

А еще Усик – третий украинец с титулом чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (после братьев Кличко).