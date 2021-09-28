После тотального избиения

31-летний боксер из Великобритании принял поражение в первом поединке. Но на этом Энтони не собирается останавливаться.

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Джошуа хочет взять реванш у Александра Усика. Энтони готов возобновить тренировки с прицелом на бой-реванш с украинцем.

Мне нужен реванш, это 100%, даже 110%. Я уже готов вернуться к тренировкам. Я прошел 12 раундов, у меня все в порядке. Это были хорошие 12 раундов, так что я готов возобновить тренировки. Принял поражение и иду дальше. Это полезный опыт,

– сказал Джошуа.

Усик тоже не против второй раз выйти на ринг против Энтони, но на этот раз уже в Украине. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш на украинской земле почти нереален.

Напомним, что после поединка британца госпитализировали в больницу с подозрением на перелом в черепе. К счастью, все обошлось.

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