Після тотального побиття
31-річний боксер із Великої Британії прийняв поразку у першому поєдинку. Але на цьому Ентоні не збирається зупинятись.
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Джошуа хоче взяти реванш в Олександра Усика. Ентоні готовий відновити тренування з прицілом на бій-реванш з українцем.
Мені потрібен реванш, це 100%, навіть 110%. Я вже готовий повернутися до тренувань. Я пройшов 12 раундів, у мене все в порядку. Це були хороші 12 раундів, так що я готовий відновити тренування. Прийняв поразку і йду далі. Це корисний досвід,
– сказав Джошуа.
Усик теж не проти вдруге вийти на ринг проти Ентоні, але цього разу вже в Україні. Промоутер Едді Хірн розповів, що реванш на українській землі буде майже нереальним.
Нагадаємо, що після поєдинку британця госпіталізували у лікарню із підозрою на перелом у черепі. На щастя, все обійшлось.
Усик повалив Джошуа у Лондоні
- 25 вересня Усик повністю перебоксував Джошуа у Лондоні. Українець вже з перших секунд показав, що не збирається боксувати другим номером.
- Бій тривав усі 12 раундів, але міг завершитись достроково. Наприкінці останнього раунду Олександр потужною комбінацією ударів поклав суперника на канати. Але фінальний гонг врятував британця від нокауту на очах рідних уболівальників. Цікаво, що сигнал пролунав тоді, коли до завершення часу залишалось ще п'ять секунд.
- Усі судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, який зі сльозами на очах слухав тріумфальний вердикт. Після здобуття чотирьох титулів, якими володів Ентоні, Усик станцював гопак.