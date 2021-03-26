Президента футбольного клубу Олімпік Донецьк Владислава Гельзіна хочуть назавжди відсторонити від футболу. З відповідною ініціативою виступив глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

У п'ятницю, 26 березня, мало відбутися засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (КДК УАФ) На ньому мали розглянути поведінку Гельзіна після матчу 17-го туру УПЛ між Олімпіком і Шахтарем (0:1).

Що сталося після гри Президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю матчу з Шахтарем: відео

Однак Гельзін не з'явився на засідання. Президент Олімпіка заявив, що здав позитивний тест на COVID-19.

Повідомляється, що Гельзін попросив більше часу, щоб підготуватися до засідання в юридичному плані.

Гельзіна хочуть відсторонити від футболу

Засідання все-таки відбулося без Гельзіна й мало ознайомлювальний характер.

Представники КДК і глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка висловили свої позиції. Баранка проситиме максимальне покарання для Гельзіна – довічне відсторонення від футболу.

Наголошується, що Гельзін у перерві матчу Олімпік – Шахтар телефонував голові комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та говорив, що зірве післяматчеву пресконференцію.

Гельзін буцімто погрожував що зробить те, якщо головний рефері зустрічі Юрій Іванов продовжить судити гру "в тому ж дусі".