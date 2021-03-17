15 марта Олимпик опубликовал детали общения Лучи с украинскими арбитрами, в которых глава комитета арбитров оскорблял футболистов и тренеров.

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В итоге некоторые клубы УПЛ намерены обратиться к УАФ с просьбой рассмотреть переписку лучи на предмет неспортивного поведения.

Лучи избежал наказания

В УАФ сообщили, что 19 октября 2020 года Комитет по этике и честной игре рассмотрел подобное обращение от бывшего арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений.

Тогда было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений по делу, поскольку речь шла о возможномй переписке в чате,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, в УАФ не ответили на второе заявление Олимпика в КДК с фактами неспортивного поведения Лучи в твиттере.

Лучи не нарушил возрастной ценз

Также в Олимпике заявили, что Лучано Лучи незаконно занимает должность главы арбитров. В донецком клубе заявили, что человек, которому исполнилось 70 лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на пост в выборные органы.

В случае, если человеку исполнилось 70 лет на выборной должности, полномочия такого лица прекращаются в этот день. Лучи исполнилось 70 лет в 2019 году.

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В УАФ заявили, что "на момент последнего переизбрания Лучи председателем Комитета арбитров УАФ в июне 2017 года действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года.

Следовательно, в УАФ утверждают, что Лучано Лучи отвечал этим требованиям, ведь с июня 2017 года не происходило его переизбрания на должность.

Что известно о конфликте Олимпика с Луче