15 марта Олимпик опубликовал детали общения Лучи с украинскими арбитрами, в которых глава комитета арбитров оскорблял футболистов и тренеров. Кстати Президент Олимпика Гельзин пригрозил УАФ международным скандалом В итоге некоторые клубы УПЛ намерены обратиться к УАФ с просьбой рассмотреть переписку лучи на предмет неспортивного поведения. Лучи избежал наказания В УАФ сообщили, что 19 октября 2020 года Комитет по этике и честной игре рассмотрел подобное обращение от бывшего арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений. Тогда было принято решение об оставлении обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений по делу, поскольку речь шла о возможномй переписке в чате, – говорится в сообщении. Вместе с тем, в УАФ не ответили на второе заявление Олимпика в КДК с фактами неспортивного поведения Лучи в твиттере. Лучи не нарушил возрастной ценз Также в Олимпике заявили, что Лучано Лучи незаконно занимает должность главы арбитров. В донецком клубе заявили, что человек, которому исполнилось 70 лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на пост в выборные органы. В случае, если человеку исполнилось 70 лет на выборной должности, полномочия такого лица прекращаются в этот день. Лучи исполнилось 70 лет в 2019 году. К теме Украинские клубы и сборные могут отстранить от соревнований УЕФА и ФИФА за давление на арбитров В УАФ заявили, что "на момент последнего переизбрания Лучи председателем Комитета арбитров УАФ в июне 2017 года действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Следовательно, в УАФ утверждают, что Лучано Лучи отвечал этим требованиям, ведь с июня 2017 года не происходило его переизбрания на должность. Что известно о конфликте Олимпика с Луче 6 марта состоялся матч Олимпик – Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0: 1. Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR. Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Лучи. В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.