Президент Олимпика Владислав Гельзин поделился мнением о влиянии вице-президента УАФ Вадима Костюченко на судейский корпус во главе с Лучано Лучи.

Ранее Олимпик призвал другие клубы УПЛ организовать внеочередную встречу руководителей для рассмотрения вопросов судейства.

К слову Станет ли скандал с Гельзиным точкой невозврата для украинского футбола

Суркис говорил, что арбитрами руководит не Лучи, а Костюченко? У меня таких данных нет. Если Игорь Михайлович такое говорит, то у него есть основания. Костюченко обзванивал клубы, чтобы они не поддерживали нас на сборах, которые я предлагал. Но я не хочу давать больше информации, потому что мы готовим вишенку на торте, и будет пресс-конференция, где будет максимально информации такой, что может дойти до международного скандала,

– сказал Гельзин.

Что известно о скандале с Гельзиным