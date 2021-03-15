Президент Олимпика Гельзин пригрозил УАФ международным скандалом
Президент Олимпика Владислав Гельзин поделился мнением о влиянии вице-президента УАФ Вадима Костюченко на судейский корпус во главе с Лучано Лучи.
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Ранее Олимпик призвал другие клубы УПЛ организовать внеочередную встречу руководителей для рассмотрения вопросов судейства.
К слову Станет ли скандал с Гельзиным точкой невозврата для украинского футбола
Суркис говорил, что арбитрами руководит не Лучи, а Костюченко? У меня таких данных нет. Если Игорь Михайлович такое говорит, то у него есть основания. Костюченко обзванивал клубы, чтобы они не поддерживали нас на сборах, которые я предлагал. Но я не хочу давать больше информации, потому что мы готовим вишенку на торте, и будет пресс-конференция, где будет максимально информации такой, что может дойти до международного скандала,
– сказал Гельзин.
Что известно о скандале с Гельзиным
- 6 марта Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- "Горняки" вышли вперед в середине первого тайма усилиями Додо. Олимпик отыгрался до перерыва, но главный арбитр встречи Юрий Иванов принял не самое однозначное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и самого Лучи.
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