Второе обращение: Олимпик снова требует от УАФ разобраться с судейством и показать записи
Донецкий Олимпик повторно обратился в КДК УАФ с требованием рассмотреть судейство в матче 17-го тура УПЛ с Шахтером (0:1). В письме клуб отметил скандальный эпизод с незасчитанным голом "олимпийцев" после углового.
Источник:ФК Олимпик
После первого обращения клуб не получил ответа и решил направить в УАФ очередное письмо.
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Олимпик снова требует от УАФ показать записи переговоров судьи и арбитра VAR.
Фото письма:
Что известно о скандальном инциденте в матче Олимпик – Шахтер
- Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наказал Олимпик после матча с Шахтером. КДК решил, что организация матча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со стороны Олимпика не соответствовала требованиям регламента.
- КДК принял решение о наложении на Олимпик штрафа в размере 500 тысяч гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.
- Кроме того, Олимпик предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.
- КДК запретил Олимпик использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.
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