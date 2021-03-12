Донецкий Олимпик повторно обратился в КДК УАФ с требованием рассмотреть судейство в матче 17-го тура УПЛ с Шахтером (0:1). В письме клуб отметил скандальный эпизод с незасчитанным голом "олимпийцев" после углового.

После первого обращения клуб не получил ответа и решил направить в УАФ очередное письмо.

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Олимпик снова требует от УАФ показать записи переговоров судьи и арбитра VAR.

Фото письма:

Что известно о скандальном инциденте в матче Олимпик – Шахтер