После феерии в Лиге Европы: Малиновский попал в символическую сборную недели
Источник:инстаграммы WhoScored
Руслан Малиновский провел отличный матч против Баера в 1/8 финала Лиги Европы. Такая эффективная игра позволила украинцу попасть в список лучших футболистов недели.
Принес важную победу Аталанте
Сразу два игрока Аталанта попали в топ-11 лучших футболистов недели Лиги Европы. Среди них нашлось место Руслану Малиновскому.
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В команде недели на острие атаки разместился также нападающий бергамовского клуба Луис Муриэль. Колумбиец сделал дубль в первом матче 1/8 финала турнира.
Напомним, что Малиновский сравнял счет во встрече, а впоследствии отличился двумя ассистами для Муриэля. Полузащитник через две минуты оформил показатель по системе "гол+пас".
Аталанта одержала домашнюю победу над Байером со счетом 3:2. После матча Руслан рассказал, что посвятил результативные действия в матче жертвам войны в Украине.Любопытно. В символической сборной больше представителей Рейнджерса – целых четыре. Шотландский клуб дома разгромил Црвену Звезду (3:0). Также два игрока французского Лиона.
Символическая команда недели Лиги Европы / Фото с инстаграммы WhoScored
Другой украинец в составе Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов.
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