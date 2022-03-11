После феерии в Лиге Европы: Малиновский попал в символическую сборную недели

Руслан Малиновский провел отличный матч против Баера в 1/8 финала Лиги Европы. Такая эффективная игра позволила украинцу попасть в список лучших футболистов недели.

Принес важную победу Аталанте

Сразу два игрока Аталанта попали в топ-11 лучших футболистов недели Лиги Европы. Среди них нашлось место Руслану Малиновскому.

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В команде недели на острие атаки разместился также нападающий бергамовского клуба Луис Муриэль. Колумбиец сделал дубль в первом матче 1/8 финала турнира.

Напомним, что Малиновский сравнял счет во встрече, а впоследствии отличился двумя ассистами для Муриэля. Полузащитник через две минуты оформил показатель по системе "гол+пас".

Аталанта одержала домашнюю победу над Байером со счетом 3:2. После матча Руслан рассказал, что посвятил результативные действия в матче жертвам войны в Украине.

В символической сборной больше представителей Рейнджерса – целых четыре. Шотландский клуб дома разгромил Црвену Звезду (3:0). Также два игрока французского Лиона.



Символическая команда недели Лиги Европы / Фото с инстаграммы WhoScored

Другой украинец в составе Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов.

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