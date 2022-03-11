Трогательный поступок Малиновского
Руслан Малиновский получил место в стартовом составе Аталанты и отблагодарил Джану Пьеро Гасперини эффективной игрой. Украинец не только забил гол, но и отличился двумя ассистами на нападающем Луисе Муриеле.
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На 23-й минуте украинец обыгрался с Муриэлем и сравнял счет в поединке – 1:1. Свой гол Малиновский посвятил всем жертвам войны в Украине, которую 24 февраля развернула Россия. Он поднял руки к небу и сказал что-то.
Первая встреча в 1/8 финала Лиги Европы закончилась победой Аталанты над Байером со счетом 3:2.
Видео гола Малиновского
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