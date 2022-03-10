Украинец среди лучших
Пеп Гвардиола доверил Александру Зинченко место в стартовом составе Манчестер Сити в ответном матче против Спортинга. Украинец провел на поле весь поединок.
Больше о матче МанСити сыграл всухую со Спортингом и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов
"Городцы" сыграли в нулевую мировую с португальцами и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ведь в первой встрече Сити разгромили лиссабонский клуб со счётом 0:5.
По итогам выступления в матче Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов. Александр стоит в одном ряду со звездами футбола Робертом Левандовским, Каримом Бенземом и другими игроками.
Больше всего в символической сборной представителей Баварии – целых пять.
Зинченко – в команде недели / Фото с инстаграммы Лиги чемпионов
В первом поединке против Спортинга Зинченко провел на поле всего 29 минут.
- Напомним, что определились только четыре четвертьфиналиста – МанСити, Ливерпуль, Реал и Бавария.
- Еще четыре участника будут известны 15 – 16 марта.
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