Аталанта – Байер 3:2

Голы: Малиновский, 23, Муриэль, 25, 49 – Арангис, 11, Диаби, 63

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты. Первая подлинная угроза была в исполнении гостей. Байер заработал право на штрафной с перспективной позиции. Арангис классно опрокинул стенку, которая была выстроена из игроков Аталанты, но попал в штангу, сообщает 24 канал.

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Через две минуты немцы все-таки забили. Вирц под прессингом сумел отдать передачу на Арангиса, который ударом в одно касание пробил прямо у стойки – 0:1.

Видео гола Байера

Аталанта увеличивала давление на ворота соперника, что привело к голу. Малиновский обыгрался с Муриэлем и пробил мимо голкипера Байера – 1:1.

Как забивал Малиновский: смотрите видео

Уже через две минуты снова Руслан был в центре внимания. В этот раз украинец доиграл эпизод до конца, отдал на ход Муриелю, который ударом в одно касание прошил сетку ворот немецкого клуба – 2:1. Малиновский отблагодарил ту же монету Муриэля за пас.

Видео второго гола Аталанты

После этого еще два классных момента упустил Компайнерс.

На отдых команды ушли за преимущества в игре и счете Аталанты – 2:1.

Невероятный Малиновский

После перерыва Аталанта забила в третий раз. И снова Малиновский отличился ассистом на Муриэля, который оформил дубль – 3:1.

Видео второго гола Муриэля

Муриэль имел шанс забить свой третий гол, но голкипер Байера продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар в упор.

Гатебур расстреливал ворота Градецки, но снова голкипер Байера был на месте. Если бы не он, то немецкий клуб уже пропустил бы десяток мячей в матче.

Защита Аталанты сыграла неуверенно, Диаби подхватил мяч и ударом в дальний угол отквитал один мяч – 3:2.

Второй гол Баера: смотрите видео

Малиновский выдал классный поединок и покинул поле на 69-й минуте.

Как ни старались гости сравнять счет в выездном матче в Бергамо, но защита Аталанты не позволила огорчить своего голкипера. Последний момент в матче у Паулиньо, но он не смог забить третий гол Байера в поединке.

Аталанта в напряженном матче одержала домашнюю победу над Байером со счетом 3:2.

Обратите внимание! Ответный матч в Берлине состоится 17 марта.