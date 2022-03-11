Приніс важливу перемогу Аталанті

Одразу два гравці Аталанти потрапили у топ-11 найкращих футболістів тижня Ліги Європи. Серед них знайшлось місце Руслану Маліновському.

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У команді тижня на вістрі атаки розташувався також нападник бергамівського клубу Луїс Муріель. Колумбієць зробив дубль у першому матчі 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, що Маліновський зрівняв рахунок у зустрічі, а згодом відзначився двома асистами для Муріеля. Півзахисник за дві хвилин оформив показник за системою "гол+пас".

Аталанта здобула домашню перемогу над Баєром із рахунком 3:2. Після матчу Руслан розповів, що присвятив усі результативні дії у матчі жертвам війни в Україні.

Цікаво. У символічній збірній найбільше представників Рейнджерса – аж чотири. Шотландський клуб вдома розгромив Црвену Звезду (3:0). Також два гравці французького Ліона.



Символічна команда тижня Ліги Європи / Фото з інстаграму WhoScored

Інший українець у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у символічну команди тижня Ліги чемпіонів.

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