Приніс важливу перемогу Аталанті
Одразу два гравці Аталанти потрапили у топ-11 найкращих футболістів тижня Ліги Європи. Серед них знайшлось місце Руслану Маліновському.
До теми Після голу та двох асистів: Маліновський став одним із найкращих у грі Аталанти в Лізі Європи
У команді тижня на вістрі атаки розташувався також нападник бергамівського клубу Луїс Муріель. Колумбієць зробив дубль у першому матчі 1/8 фіналу турніру.
Нагадаємо, що Маліновський зрівняв рахунок у зустрічі, а згодом відзначився двома асистами для Муріеля. Півзахисник за дві хвилин оформив показник за системою "гол+пас".
Аталанта здобула домашню перемогу над Баєром із рахунком 3:2. Після матчу Руслан розповів, що присвятив усі результативні дії у матчі жертвам війни в Україні.
Символічна команда тижня Ліги Європи / Фото з інстаграму WhoScored
Інший українець у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у символічну команди тижня Ліги чемпіонів.
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