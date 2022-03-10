Феерия Малиновского
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и уже в первые 25 минут отблагодарил тренера за доверие. Бергамовский клуб первым пропустил, но через 12 минут отыгрался и даже вышел вперед, сообщает 24 канал.
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Украинец непосредственно принял участие в двух голах хозяев. Сначала Малиновский обыгрался с Муриэлем и сравнял счет в матче.
А уже через две минуты Руслан до конца сразился за мяч, отдал на ход Муриелю, который сразу направил мяч мимо голкипера Байера – 2:1.
Аталанта через две минуты переломила ход поединка.
Видео гола Малиновского
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