Феерия Малиновского

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и уже в первые 25 минут отблагодарил тренера за доверие. Бергамовский клуб первым пропустил, но через 12 минут отыгрался и даже вышел вперед, сообщает 24 канал.

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Украинец непосредственно принял участие в двух голах хозяев. Сначала Малиновский обыгрался с Муриэлем и сравнял счет в матче.

А уже через две минуты Руслан до конца сразился за мяч, отдал на ход Муриелю, который сразу направил мяч мимо голкипера Байера – 2:1.

Аталанта через две минуты переломила ход поединка.

Видео гола Малиновского

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