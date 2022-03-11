Снова среди лучших
Руслан Малиновский провел на поле 69 минут. За сыгранное время украинец отметился голом и двумя ассистами на Луиса Муриэля.
Больше о матче Гол и два ассиста Малиновского принесли Аталанте победу над Байером в Лиге Европы: видеообзор
Следует отметить, что Малиновский через две минуты оформил показатель "гол+пас".
Эксперты высоко оценили игру украинского полузащитника бергамовского клуба. За поединок против Байера Малиновский получил вторую высокую оценку в составе Аталанты – 8.5. Выше у автора дубля Муриеля – 10.
В сезоне-2021/2022 встреча против Байера стала для Малиновского уже 31-й в футболке Аталанты. За это время украинец забил 10 мячей и сделал 4 голевых передачи.
В составе немецкой команды лучшим футболистом стал Чарлес Арангис, открывший счет в матче – 7.8.
Напомним, что драматический поединок закончился в пользу Атланты – 3:2.
\
Аталанта – Байер: оценки игроков / Скриншот из WhoScored