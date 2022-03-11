Снова среди лучших

Руслан Малиновский провел на поле 69 минут. За сыгранное время украинец отметился голом и двумя ассистами на Луиса Муриэля.

Больше о матче Гол и два ассиста Малиновского принесли Аталанте победу над Байером в Лиге Европы: видеообзор

Следует отметить, что Малиновский через две минуты оформил показатель "гол+пас".

Эксперты высоко оценили игру украинского полузащитника бергамовского клуба. За поединок против Байера Малиновский получил вторую высокую оценку в составе Аталанты – 8.5. Выше у автора дубля Муриеля – 10.

В сезоне-2021/2022 встреча против Байера стала для Малиновского уже 31-й в футболке Аталанты. За это время украинец забил 10 мячей и сделал 4 голевых передачи.

В составе немецкой команды лучшим футболистом стал Чарлес Арангис, открывший счет в матче – 7.8.

Напомним, что драматический поединок закончился в пользу Атланты – 3:2.

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Аталанта – Байер: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Обратите внимание. Ответный матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится 17 марта.