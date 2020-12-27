Из-за пандемии коронавируса 2020 год не был богат спортивными событиями, но и разочарований хватало. Поражение Ломаченко, несправедливое решение матча Швейцария – Украина, неожиданный провал Феррари и футбольного гранда Барселоны. Фанаты спорта лишь молились Богу, чтобы этот сложный год уже наконец быстрее закончился.

Спорт 24 собрал самые большие разочарования этого нелегкого 2020-го года, года борьбы спорта с коронавирусом. Поехали!

Стоит внимания От зашквара Ломаченко до отмененного матча сборной: главные скандалы в украинском спорте 2020

Поражение блеклого Ломаченко и отсутствие реванша

Теофимо Лопес считался самым сложным среди всех соперников Василия Ломаченко. Этот бой мог принести украинцу звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но не судилось. Американец забрал из-под носа надежду не только у Ломаченко, но и у всех украинских поклонников бокса. Это тот поединок, когда громких заявлений было значительно больше, чем самого боя.

Ломаченко несмотря на долгую подготовку блекло выглядел на протяжении всех 12 раундов. Неудивительно, почему судьи единогласно отдали победу американцу. И все же решение арбитра Джули Ледерман вызвало немало возмущений со стороны украинской команды. Похоже, она не слишком хорошо смотрела бой, поэтому отдала Василию лишь один раунд.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Теперь о ее решении никто даже не вспоминает. Боксеры залечивают травмы и будут продолжать подготовку к следующим поединкам. Единственный нерешенный вопрос остается: "Будет ли реванш?". В контракте его нет, а Лопес наотрез отказывается от второго боя. Он не видит смысла проводить поединок, в котором он и так снова станет победителем. Украинская же сторона всеми силами пытается доказать обратное.

Американцы довольно одиозно делали громкие заявления в сторону Василия. А в последнее время их мнение кардинально изменилось. Лопес-старший все чаще хвалит украинца. Интересно, почему их впечатление о Ломаченко так быстро изменилось. Возможно, они все-таки боятся второго поединка и возможного поражения своего подопечного. Будет ли реванш решит только время и настойчивость боксеров. Увидим.

Негативный рекорд Лунина и провал украинцев в Европе

Украинских легионеров в Европе хватает, но вот их игра желает лучшего. Лишь единицы смогли стать вожаками команд, как это сделали Руслан Малиновский и Роман Яремчук. А вот остальные "сборники" и не только стали полным разочарованием.

Андрей Лунин перешел в Реал с направлением на перспективу. Но главный наставник "Королевского клуба" Зинедин Зидан так и не доверил место в рамке ворот украинцу хотя бы в одном из официальных матчей. Интересно, сколько еще времени придется доказывать голкиперу сборной Украины свою квалификацию тренеру "сливочных". Или Лунина ждет очередная аренда в следующем году, а может и смена клуба.

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко также не ловят звезд в АПЛ. Последний все никак не может найти форму после многочисленных травм. Если руководитель МанСити Хосеп Гвардиола уверен в развитии Зинченко, то место Ярмоленко в скромном Вест Хэме не является таким стабильным. Руководство клуба выдвинуло мнение вообще продать украинца, чтобы осуществить трансфер чемпиона мира.

Если обратить внимание на более молодых украинских легионеров, то здесь главным разочарованием года стал экс-карпатовец Марьян Швед. Похоже, 23-летний полузащитник не понял, что уровень игры в Европе и украинском чемпионате, как расстояние между небом и землей. Сперва его переход в Селтик считался хорошим прогрессом. Но там сразу дали понять, если игрок не будет "пахать", то никто держать его в команде не будет. Дальше было понижение в развитии – бельгийский Мехелен. Но и там Марьян, который феерил во Львове, не сумел показать свой класс. Он по словам руководства, "забил" на собственное развитие и добил это все скандальным поведением. Похоже, сборная Украины "потеряла" талантливого игрока в линию атаки.

Сенсация Ferrari в Формуле-1

Никто бы и подумать не мог перед сезоном, что провалится среди всех команд именно Ferrari. Лишь 6 место Кубка конструкторов. Такого позорного результата "красная ракета" не знала еще с далекого 1980-го года. Их болиды превратились из настоящих ракет в медленных улиток.

С чего все началось? В конце прошлого сезона моторы "Скудерии" стали одними из самых мощных среди всех команд в Формуле-1. После этого многие начали догадываться, что здесь что-то "нечисто". Официально конечно никто этого не разглашал. Если бы это вышло в свет, то дисквалификация команды была бы неизбежной.

This is only one part of the team.

But a Huge Thanks to all of my team that have been working day & night to improve the car and find the tinniest gains.

I can see we are heading the right way, it’s a long way but we’ll get there.

Thank you for your dedication and passion ️ pic.twitter.com/Wf57OsJIj8 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 13, 2020

Хотя все прошло "тихо", но Ferrari таки пришлось завершить свои махинации. Команда внесла коррективы в разработку мотора, что сразу сказалось на результатах гонщиков. Уже после стартовых гонок команда признала ошибки и заявила, что не сможет добавить себе в актив этот сезон.

Единственным светлым лучом Ferrari стал Шарль Леклер. Ему дважды удалось взобраться на пьедестал. Несмотря на это менеджмент Ferrari открыто заявил, что нужно разрабатывать более мощный мотор. Поэтому до 2022-го года ждать мощных результатов от "красной фурии" не стоит.

Немецкий пилот Себастьян Феттель подтвердил слова представителей команды да и вообще заявил, что его путь с Ferrari подходит к своему логическому концу.

УЕФА и УАФ – разочарование года в деле матча Швейцария – Украина

Матч против Швейцарии должен был стать решающим для подопечных Андрея Шевченко в Лиге наций. Но коронавирус был сильнее всех соперников. Встреча в Люцерне была отменена 17 ноября из-за COVID-19 в сборной Украины.

Все бы ничего, если бы в день игры положительные результаты не были бы у трех игроков команды. Интересно, что до поездки в Швейцарию в сборной Украины также фиксировались случаи коронавируса. Но это не помешало провести игру с Германией.

В итоге 17 ноября украинскую делегацию отправили на карантин. Украина была готова сыграть матч на следующий день здоровыми игроками, их количество было достаточным для проведения поединка. Но швейцарская позиция была твердой – привезти другую команду. Такую задачу Украина решить не могла. К теме Украина получила техническое поражение за матч со Швейцарией 25 ноября – это дата, которая навсегда запомнится всем поклонникам футбола в Украине. УЕФА присудил Украине техническое поражение. Там считают, что игра не состоялась по вине украинской стороны. Украинская ассоциация футбола подала апелляцию, в которой требует отменить решение УЕФА о техническом поражении Украины и предлагает два варианта: либо перенести поединок на другую дату, либо решить результат с помощью жребия, как это прописано в регламенте Лиги наций. Пока неизвестно, когда представители УЕФА будут рассматривать апелляцию. Такая тактика УАФ оказалась провальной. А пока сборная понизилась в Лигу В. Такого поворота событий никто не ожидал. Страшный сон стал явью.