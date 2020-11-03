Донецкий "Шахтер" во вторник, 3-го ноября, потерпел первое поражение в Лиге чемпионов-2020/2021. Донецкий клуб в Киеве в рамках 3-го тура был повержен немецкой "Боруссией" Менхенгладбах.

Шахтер – Боруссия М 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (авт), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

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"Жеребцы" затоптали "горняков"

Уже на 8-й минуте игры "жеребцы" открыли счет. Об этом сообщает 24 канал. Лайнер на правом фланге получил передачу из глубины и, увидев перед собой свободное пространство, прошел почти до штрафной и прострелил.

Мяч дошел до Плеа, который опередил Боднаря и пробил в правый от Трубина угол – 0:1.

Видео гола Плеа

После того, как счет стал 0:1, команды обменялись дальними ударами. Выстрел Тайсона оказался неточным, а Нойхаус пробил в руки Трубину. Еще неплохую ударную позицию имел Штиндль, но немецкий нападающий пробил мимо ворот "Шахтера". Через 9 минут на табло уже горело 0:2. Атака "Боруссии" началась после потери мяч Бондаря возле собственной штрафной. После нескольких передач мяч дошел до Крамера. Чемпион мира 2014 года нанес дальний удар и мяч рикошетом от все того же Бондаря оказался в воротах дончан. Видео автогола Бондаря

Через 10 минут счет стал неприятным для "горняков."На этот раз атака "Боруссии" началась еще на ее половине поля, когда "жеребцы" спокойно вышли из-под прессинга "Шахтера". Переведя игру на половину поля "Шахтера", гостям удалось вывести на ударную позицию Плеа, который пушечным ударом попал в верхний угол. Видео второго гола Плеа

"Шахтер" свой шанс хотя бы сократить счет получил на 30-й минуте. Тете вышел один на один с Зоммером, но попал в ногу швейцарского голкипера. На 33-й минуте в штрафной дончан на ударной позиции оказался Хофманн. Игрок гостей пробил, однако Трубин смог отбить мяч. Через три минуты мяч уже чудом не оказался в воротах "Шахтера". Штиндель простреливал в штрафной на Плеа, который замыкал передачу. К счастью," Боруссия " не отличилась, а рефери зафиксировал офсайд. Не пропустите Сможет ли "Динамо" шокировать "Барселону": анонс матча Лиги чемпионов И все же "Боруссия" отправила "Шахтер" в раздевалку с четвертым голом. После подачи углового Бенсебаини выиграл верховую дуэль у Бондаря. Игроку гостей не удалось пробить с первой попытки, но никто мешал Бенсебаини пробить второй раз. С близкого расстояния он расстрелял Трубина. Видео гола Бенсебаини