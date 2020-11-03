Шахтер – Боруссия М 0:6
Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (авт), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65
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Уже на 8-й минуте игры "жеребцы" открыли счет. Об этом сообщает 24 канал. Лайнер на правом фланге получил передачу из глубины и, увидев перед собой свободное пространство, прошел почти до штрафной и прострелил.
Мяч дошел до Плеа, который опередил Боднаря и пробил в правый от Трубина угол – 0:1.
Видео гола Плеа
После того, как счет стал 0:1, команды обменялись дальними ударами. Выстрел Тайсона оказался неточным, а Нойхаус пробил в руки Трубину. Еще неплохую ударную позицию имел Штиндль, но немецкий нападающий пробил мимо ворот "Шахтера".
Через 9 минут на табло уже горело 0:2. Атака "Боруссии" началась после потери мяч Бондаря возле собственной штрафной. После нескольких передач мяч дошел до Крамера. Чемпион мира 2014 года нанес дальний удар и мяч рикошетом от все того же Бондаря оказался в воротах дончан.
Видео автогола Бондаря
Через 10 минут счет стал неприятным для "горняков."На этот раз атака "Боруссии" началась еще на ее половине поля, когда "жеребцы" спокойно вышли из-под прессинга "Шахтера".
Переведя игру на половину поля "Шахтера", гостям удалось вывести на ударную позицию Плеа, который пушечным ударом попал в верхний угол.
Видео второго гола Плеа
"Шахтер" свой шанс хотя бы сократить счет получил на 30-й минуте. Тете вышел один на один с Зоммером, но попал в ногу швейцарского голкипера.
На 33-й минуте в штрафной дончан на ударной позиции оказался Хофманн. Игрок гостей пробил, однако Трубин смог отбить мяч.
Через три минуты мяч уже чудом не оказался в воротах "Шахтера". Штиндель простреливал в штрафной на Плеа, который замыкал передачу. К счастью," Боруссия " не отличилась, а рефери зафиксировал офсайд.
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И все же "Боруссия" отправила "Шахтер" в раздевалку с четвертым голом. После подачи углового Бенсебаини выиграл верховую дуэль у Бондаря. Игроку гостей не удалось пробить с первой попытки, но никто мешал Бенсебаини пробить второй раз. С близкого расстояния он расстрелял Трубина.
Видео гола Бенсебаини
На перерыв команды же ушли после острого, но неточного удара Марлоса.
Подводя итоги первого тайма, создавалось впечатление, что" Шахтер " банально не выдерживает интенсивного футбола немцев.
Сразу после перерыва наставник "горняков" Луиш Каштру попытался изменить рисунок игры: на поле появились Мораес, Патрик и Коваленко. С поля ушли Марлос, Антонио и Тайсон.
После перерыва гости несколько сбавили обороты, однако от этого моментов у ворот Трубина не убавилось. На 58-й минуте Додо помешал Тюраму отличиться, прервав прострел. Защитник "Шахтера" рисковал срезать мяч в свои ворота, но отвел угрозу.
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На 65 минуте счет стал уже болезненным для украинских зрителей. "Шахтер" неудачно вышел из обороны, после того, как Трубин отдал неточную передачу. "Жеребцы" быстро перехватили мяч и вывели на ударную позицию Штинделя. Ларс с убийственной позиции не промахнулся.
Видео гола Штиндля
Буквально через две минут на табло могло гореть 6:0. От очередного гола "Шахтер" спас Трубин, парировавший удар Нойхауса.
Оказалось, что шестой гол-это формальность. После очередной быстрой атаки "Боруссии" Плеа вышел один на один с Трубиным и переиграл голкипера. Арбитр после использования VAR подтвердил легальность гола.
Видео третьего гола Плеа
В дальнейшем команды банально доигрывали поединок. "Шахтеру" так и не удалось провести хотя бы гол престижа.
Следующий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов состоится 25 ноября. "Горняки" поедут в гости к "Боруссии" М. Зато уже 8-го ноября дончане встретятся с "Динамо" в чемпионате Украины.