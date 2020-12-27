Через пандемію коронавірусу 2020 рік не був багатим на спортивні події, але розчарувань не бракувало. Поразка Ломаченка, несправедливе рішення матч Швейцарія – Україна, несподіваний провал Феррарі та футбольного гранда Барселони. Фанати спорту лише молились Богу, щоб цей складний рік вже нарешті швидше закінчився.

Спорт 24 зібрав найбільші розчарування цього нелегкого 2020-го року, року боротьби спорту з коронавірусом. Поїхали!

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Поразка бляклого Ломаченка та відсутність реваншу

Теофімо Лопес вважався найскладнішим серед усіх суперників Василя Ломаченка. Цей бій міг принести українцю звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Але не судилось. Американець забрав з-під носа надію не лише у Ломаченка, а й у всіх українських прихильників боксу. Це той поєдинок, коли гучних заяв було значно більше, ніж самого бою.

Ломаченко попри довгу підготовку блякло виглядав протягом усіх 12 раундів. Не дивно, чому судді одноголосно віддали перемогу американцю. Та все ж таки рішення арбітрині Джулі Ледерман викликало чимало обурень зі сторони української команди. Схоже, вона не надто добре дивилась бій, тому віддала Василю лише один раунд.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Тепер про її рішення ніхто навіть не згадує. Боксери заліковують травми та продовжуватимуть підготовку до наступних двобоїв. Єдине невирішене питання залишається: "Чи буде реванш?". У контракті його немає, а Лопес навідріз відмовляється від другого бою. Він не бачить сенсу проводити поєдинок, у якому він і так знову стане переможцем. Українська ж сторона всіма силами намагається довести протилежне.

Американці досить одіозно робили гучні заяви у сторону Василя. А останнім часом їх думка кардинально змінилась. Лопес-старший все частіше хвалить українця. Цікаво, чому їх враження про Ломаченка так швидко змінилась. Можливо, вони таки бояться другого поєдинку та можливої поразки свого підопічного. Чи буде реванш вирішить лише час та наполегливість боксерів. Побачимо.

Негативний рекорд Луніна та провал українців у Європі

Українських легіонерів у Європі вистачає, але от їх гра бажає бути кращою. Лише одиниці змогли стати вожаками команд, як це зробили Руслан Маліновський та Роман Яремчук. А от інші "збірники" і не тільки стали повним розчарування.

Андрій Лунін перейшов у Реал з напрямком на перспективу. Але головний наставник "Королівського клубу" Зінедін Зідан так і не довірив місце у рамці воріт українцю бодай в одному з офіційних матчів. Цікаво, скільки ще часу прийдеться доводити голкіперу збірної України свою кваліфікацію тренеру "вершкових". Чи на Луніна чекає чергова оренда наступного року, а може і зміна клубу.

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко також не ловлять зірок у АПЛ. Останні все ніяк не може знайти форму після численних травм. Якщо керманич МанСіті Хосеп Гвардіола впевнений у розвитку Зінченка, то місце Ярмоленка у скромному Вест Хемі не є таким стабільним. Керівництво клубу висунуло думку й взагалі продати українця, щоб здійснити трансфер чемпіона світу.

Якщо звернути увагу на більш молодих українських легіонерів, то тут головним розчарування року став екскарпатівець Мар'ян Швед. Схоже, 23-річний півзахисник не зрозумів, що рівень гри у Європі та українському чемпіонаті, як відстань між небом та землею. Спершу його перехід у Селтік вважався хорошим прогресом. Але там одразу дали зрозуміти, якщо гравець не буде "пахати", то ніхто тримати його у команді не буде. Далі було пониження у розвитку – бельгійський Мехелен. Але і там Мар'ян, який феєрив у Львові, не зумів показати свій клас. Він за словами керівництва, "забив" на власний розвиток та добив це все скандальною поведінкою. Схоже, збірна Україна "загубила" талановитого гравця у лінію атаки.

Сенсація Ferrari у Формулі-1

Ніхто б і подумати не міг перед сезоном, що провалиться серед усіх команд саме Ferrari. Лише 6 місце Кубка конструкторів. Такого ганебного результату "червона ракета" не знала ще з далекого 1980-го року. Їх боліди перетворились із справжніх ракет на повільних равликів.

З чого все почалось? Наприкінці минулого сезону мотори "Скудерії" стали одними із найпотужніших серед усіх команд у Формулі-1. Після цього багато, хто почав здогадуватись, що тут є щось "нечисте". Офіційно звичайно ніхто цього не розголошував. Якщо це вийшло у світ, то дискваліфікація команди була б неминучою.

This is only one part of the team.

But a Huge Thanks to all of my team that have been working day & night to improve the car and find the tinniest gains.

I can see we are heading the right way, it’s a long way but we’ll get there.

Thank you for your dedication and passion ️ pic.twitter.com/Wf57OsJIj8 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 13, 2020

Хоча все минуло "тихо", але Ferrari таки довелось завершити свої махінації. Команда внесла корективи у розробку мотора, що відразу позначилось на результатах гонщиків. Вже після стартових гонок команда визнала помилки та заявила, що не зможе додати собі у актив цей сезон.

Єдиним світлим проміння Ferrari став Шарль Леклер. Йому двічі вдалось підійнятись на п'єдестал. Попри це менеджмент Ferrari відкрито заявив, що потрібно розробляти більш потужний мотор. Тому до 2022-го року чекати потужних результатів від "червоної фурії" не варто.

Німецький пілот Себастьян Феттель підтвердив слова представників команди та й взагалі заявив, що його шлях з Ferrari добігає свого логічного кінця.

УЄФА та УАФ – розчарування року у справі матчу Швейцарія – Україна

Матч проти Швейцарії мав стати вирішальним для підопічних Андрія Шевченка у Лізі націй. Але коронавірус був сильніший за всіх суперників. Зустріч в Люцерні була скасована 17 листопада через COVID-19 у збірній України.

Все б нічого, якби у день гри позитивні результати були у трьох гравців команди. Цікаво, що до поїздки у Швейцарію в збірній України також фіксувалися випадки коронавірусу. Та це не завадило провести гру з Німеччиною.

У підсумку 17 листопада українську делегацію відправили на карантин. Україна була готова зіграти матч наступного дня здоровими гравцями, їх кількість була достатньою для проведення поєдинку. Але швейцарська позиція була твердою – привезти іншу команду. Таке завдання Україна розв'язати не могла. До теми Україна отримала технічну поразку за матч зі Швейцарією