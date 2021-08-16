Полное фиаско, – Вацко раскритиковал УАФ за ситуацию с тренером сборной Украины

Сборная Украины по футболу продолжает поиски нового тренера. Журналист Виктор Вацко разгромил работу УАФ, которая никак не может определиться с преемником Андрея Шевченко.

Критика в сторону УАФ

Журналист Виктор Вацко с возмущением рассказал о ситуации в украинской сборной. Он назвал такие действия Украинской ассоциации футбола (УАФ) фиаско и отметил, что команда находится без тренера лишь за две недели до отборочных поединков на чемпионат мира.

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Я считаю: то, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ! Полное фиаско. За две недели до матчей отбора ЧМ-2022 мы без главного тренера!,

– заявил Вацко.

Представитель СМИ не имеет понятия, чем занимается комитет сборных: "Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже на 20 или 25 июля должна быть замена, без юридических коллизий. Пусть возглавит Петраков или Ребров. Но кто несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его видение ситуации".

"Не помню такой ситуации за всю новейшую историю сборной Украины"

Сборная Украины уже 1 сентября сыграет против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. 4 сентября команду ждет поединок с Францией.

Вацко откровенно признался, что не помнит такой безответственной работы за всю историю сборной Украины.

"Я вообще такой ситуации не помню за всю новейшую историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Шевченко набрал за 3 матча лишь 3 очка, вместо 7 баллов – уже скидка. Тренера назначили за 2 недели до матчей, не успел подготовить команду – еще скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка. Это просто сезон скидок для нового тренера".

"Уже знаю все отмазки"

Журналист заявил, что с таким отношением возглавить "сине-желтых" могли назначить и его. Вацко резко рассказал, что знает уже все отмазки плохих матчей сборной из-за класса соперников или сложной игры.

Поставьте меня тогда тренером. Я уже отмазки знаю. Знаю, что сказать, если проиграем Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграем Франции. Но это хоть действующие чемпионы мира. А здесь я уже знаю отмазки,

– ответил Виктор.

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