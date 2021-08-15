По информации источника, о назначении коуча будет официально объявлено 17 августа.

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Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, который работал его помощником в молодежной сборной Украины.

УАФ также предлагала стать консультантом национальной команды итальянцу Мауро Тассотти, который трудился в предыдущем тренерском штабе "сине-желтых", но тот отказался.

Ранее Мирон Маркевич сообщил, что новым главным тренером украинских футболистов станет Сергей Ребров, который на данный момент тренирует Аль-Айн. И хотя сам Ребров заявлял, что с радостью бы возглавил национальную украинскую сборную, накануне стало известно, что договориться о расторжении контракта с Аль-Айном не удалось.

Петраков подходит сборной Украины