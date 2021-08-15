По информации источника, о назначении коуча будет официально объявлено 17 августа.
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Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, который работал его помощником в молодежной сборной Украины.
УАФ также предлагала стать консультантом национальной команды итальянцу Мауро Тассотти, который трудился в предыдущем тренерском штабе "сине-желтых", но тот отказался.
Петраков подходит сборной Украины
- Специалист идеально подходит для работы со сборной. Ведь последние 11 лет он возглавляет различные молодежные команды "желто-синих". Именно под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.
- Последний раз на клубном уровне он работал еще в 2001 году, когда возглавлял ФК Винницу. Также был тренером Спартака (Сумы) и ЦСКА-2.