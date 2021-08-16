Критика в сторону УАФ

Журналист Виктор Вацко с возмущением рассказал о ситуации в украинской сборной. Он назвал такие действия Украинской ассоциации футбола (УАФ) фиаско и отметил, что команда находится без тренера лишь за две недели до отборочных поединков на чемпионат мира.

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Я считаю: то, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ! Полное фиаско. За две недели до матчей отбора ЧМ-2022 мы без главного тренера!,

– заявил Вацко.

Представитель СМИ не имеет понятия, чем занимается комитет сборных: "Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже на 20 или 25 июля должна быть замена, без юридических коллизий. Пусть возглавит Петраков или Ребров. Но кто несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его видение ситуации".

Сборная Украины уже 1 сентября сыграет против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. 4 сентября команду ждет поединок с Францией.

"Не помню такой ситуации за всю новейшую историю сборной Украины"

Вацко откровенно признался, что не помнит такой безответственной работы за всю историю сборной Украины.

"Я вообще такой ситуации не помню за всю новейшую историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Шевченко набрал за 3 матча лишь 3 очка, вместо 7 баллов – уже скидка. Тренера назначили за 2 недели до матчей, не успел подготовить команду – еще скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка. Это просто сезон скидок для нового тренера".

"Уже знаю все отмазки"

Журналист заявил, что с таким отношением возглавить "сине-желтых" могли назначить и его. Вацко резко рассказал, что знает уже все отмазки плохих матчей сборной из-за класса соперников или сложной игры.

Поставьте меня тогда тренером. Я уже отмазки знаю. Знаю, что сказать, если проиграем Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграем Франции. Но это хоть действующие чемпионы мира. А здесь я уже знаю отмазки,

– ответил Виктор.

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