Критика у сторону УАФ

Журналіст Віктор Вацко з обуренням розповів про ситуацію в українській збірній. Він назвав такі дії Української асоціації футболу (УАФ) фіаском та зазначив, що команда перебуває без керманича лише за два тижні до відбіркових поєдинків на чемпіонат світу.

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Я вважаю: те, що зараз відбувається з нашою збірною – повне фіаско УАФ! Повне фіаско. За два тижні до матчів відбору ЧС-2022 ми без головного тренера!,

– заявив Вацко.

Представник ЗМІ не має поняття, чим займається комітет збірних: "Я не розумію, які юридичні колізії можуть бути? Якщо я знаю, що у головного тренера закінчується контракт 31 липня, то вже на 20 або 25 липня має бути заміна, без юридичних колізій. Нехай очолить Петраков або Ребров. Але хто несе відповідальність за викликаних у збірну футболістів? Це ж не вибір головного тренера. Це не його бачення ситуації".

Збірна України вже 1 вересня зіграє проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022. 4 вересня команду чекає поєдинок з Францією.

"Не пам'ятаю такої ситуації за всю новітню історію збірної України"

Вацко відверто зізнався, що не пам'ятає такої безвідповідальної роботи за усю історію збірної України. клас

"Я взагалі такої ситуації не пам'ятаю за всю новітню історію збірної України. У нас зараз 1 та 4 вересня буде сезон знижок. Шевченко набрав за 3 матчі лише 3 очки, замість 7 балів – вже знижка. Тренера призначили за 2 тижні до матчів, не встиг підготувати команду – ще знижка. Гравців вибирав Блохін або Михайличенко – знижка. Це просто сезон знижок для нового тренера".

"Вже знаю усі відмазки"

Журналіст заявив, що із таким ставленням очолити "синьо-жовтих" могли призначити і його. Вацко різко розповів, що знає вже усі відмазки поганих матчів збірної через клас суперників або складну гру.

Поставте мене тоді тренером. Я вже відмазки знаю. Знаю, що сказати, якщо програємо Казахстану, а там буде дуже складна гра. Або якщо програємо Франції. Але це хоч чинні чемпіони світу. А тут я вже знаю відмазки,

– відповів Віктор.

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