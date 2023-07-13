Инцидент произошел в четверг, 13 июля. Звездный боксер возвращался домой после вечеринки в одном из ресторанов Голливуда.

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Хейни открещивается от оружия

Полиция остановила автомобиль абсолютного чемпиона мира из-за опасного изменения полосы движения и неиспользования указателя поворота. По словам правоохранителей, за рулем был не Хэйни, а другой человек. Во время обыска под сиденьем водителя обнаружили полуавтоматический пистолет.

Хейни и его водитель не признали себя владельцами оружия. Поэтому полицейские арестовали чемпиона из-за того, что автомобиль был зарегистрирован на него. Звезде мирового бокса было предъявлено обвинение в хранении оружия.

Однако в 8:12 утра Девина освободили из-под стражи после внесения залога в размере 35 тысяч долларов. В следующем месяце в суде состоится слушание по его делу.

Напомним, что 20 мая Девин Хейни победил украинского боксера Василия Ломаченко благодаря единодушному решению судей. Однако многие эксперты и болельщики считают, что судьи незаслуженно отдали победу американцу. Провести реванш против Хэйни мечтает и сам Ломаченко. Однако Девин уже грезит поединком против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

К слову. Постоянные проблемы с законом имеет еще одна звезда легкого дивизиона Джервонта Девис. У полиции уже целый букет дел против скандального боксера.