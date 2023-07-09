Американский боксер Шакур Стивенсон бросил вызов бывшему чемпиону в трех дивизионах Василию Ломаченко. Соответствующее обращение "Бесстрашный" написал в Twitter.

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В голове Ломаченко только реванш с Хейни

Стивенсон присутствовал на поединке Ломаченко – Хейни и рассчитывает свой следующий бой провести против Василия.

"Йоу, Василий Ломаченко. Ничего, кроме уважения, чемпион, ты заслужил пояса. Я надеюсь, ты восстановился и с тобой все хорошо.

Я думаю, что настало время для настоящих шахмат высокого уровня. Я готов к большому бою, чемпион. Давайте сделаем так, чтобы это произошло", – написал Стивенсон в Twitter.

Ломаченко мгновенно ответил на вызов амбициозного боксера. Однако похоже, что Василий надеется на еще один бой с Хейни.

Благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но я имею незавершенные дела с Девином Хейни,

– ответил Лома.

Напомним, что в мае Василий Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону Девину Хейни единогласным решением судей. Однако многие эксперты и болельщики уверены, что судьи приняли спорное решение. Свои сомнения по итоговому результату выразил промоутер Боб Арум. По его мнению, Хейни должен дать Ломаченко бой-реванш, поскольку победа американца вызывает множество вопросов.

Более того, менеджер Эгис Климас сообщил, команда Ломаченко будет подавать апелляцию на исход боя с Хэйни.

Что касается Девина Хейни, то он уверен в своей победе. После боя с Ломаченко он планировал подняться дивизионом повыше, поскольку ему тяжело держать себя в лимите легкого веса.

К слову. Девин Хейни пообещал перечислить часть средств со штрафа за толчок Ломаченко в пользу Украины. Абсолютному чемпиону уменьшили сумму наказания, поэтому Девин решил совершить благородный поступок.