Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко отклонил вызов Шакура Стивенсона из-за надежды на реванш с Девином Хейни. Однако у американца есть более интересный вариант, а потому отложил повторный бой с Ломой в длинный ящик.

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Мегафайт без Ломы

Президент промоутерской компании Mathcroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по поединку между обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом и абсолютным чемпионом в легком дивизионе Девином Хейни.

Мы близки к соглашению на бой между Хейни и Прогрейсом. Я разговаривал с Девином сегодня вечером, а на этой неделе увижусь с ним в Лос-Анджелесе. Так что Девин хочет бой против Реджиса,

– рассказал Хирн.

Кстати, американец Реджис Прогрейс в апреле 2021 встречался со скандальным украинцем Иваном Редкачем. Одиозный боксер тогда поплатился за длинный язык и в итоге его вынесли на носилках с ринга.

Отметим, что Хейни не единственный кандидат в бой с Прогрейсом. Также среди претендентов звездный Райан Гарсия, Джек Кэттеролл. Кроме того, WBC обязал Реджиса встретиться с испанцем Сандором Мартином. Однако Хирн надеется организовать поединок против Хейни. Если переговоры завершатся успешно, тогда мы увидим этот бой в конце этого года.

Отметим, что это не самый плохой вариант для Ломаченко. Если все же Хейни отважится покинуть легкий дивизион, то чемпионские пояса станут вакантными. В таком случае украинский боксер может попытаться завоевать один из титулов.

Напомним, что в мае 2023 года Василий Ломаченко проиграл бой абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. Однако многие эксперты и болельщики считают, что победил именно Лома.