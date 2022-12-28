В ночь на вторник, 27 декабря, во Флориде был арестован регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис. В настоящее время 28-летний боец находится под стражей.

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Очередные проблемы с законом чемпиона мира

Известного боксера обвинили в домашнем насилии. Репортер бокса Дэн Рафаэль сообщил, что в официальном полицейском отчете причиной ареста указано: "нанесение побоев, причинившие телесные повреждения в результате инцидента, который полиция классифицировала как насилие в семье", без каких-либо дополнительных подробностей.

Это не первая проблема с законом для молодого спортсмена. Раньше боксер стал объектом полицейского расследования после словесной перепалки в супермаркете. Но тогда правоохранители закрыли глаза на поведение Дэвиса.

Напомним, 28-летний боксер 7 января должен сразиться с Гектором Луисом Гарсией в Вашингтоне. Однако неизвестно, как эти проблемы с законом повлияют на проведение поединка. Кроме того, у Дэвиса запланирован бой на 15 апреля с непобежденной звездой бокса Райаном Гарсией. Этот поединок должен был стать настоящим событием в мире бокса.

Напомним, ранее Джервонта Дэвис неоднократно сообщал о своем желание встретиться на ринге с Василием Ломаченко. Боксер заявлял, что сможет победить бывшего чемпиона мира.