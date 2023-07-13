Інцидент трапився у четвер, 13 липня. Зірковий боксер повертався додому після вечірки в одному з ресторанів Голлівуду.

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Хейні відхрещується від зброї

Поліція зупинила автівку абсолютного чемпіона світу через небезпечну зміну смуги руху та невикористання покажчика повороту. За словами правоохоронців, за кермом був не Хейні, а інша людина. Під час обшуку під сидінням водія знайшли напівавтоматичний пістолет.

Хейні та його водій не визнали себе власниками зброї. А тому поліціянти заарештували чемпіона через те, що автомобіль був зареєстрований на нього. Зірці світового боксу пред'явили звинувачення у зберіганні зброї.

Проте о 8:12 ранку Девіна звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 35 тисяч доларів. Наступного місяця в суді відбудеться слухання з приводу його справи.

Нагадаємо, що 20 травня Девін Хейні переміг українського боксера Василя Ломаченка завдяки одностайному рішенню суддів. Проте багато експертів та вболівальників вважають, що судді незаслужено віддали перемогу американцю. Провести реванш проти Хейні мріє і сам Ломаченко. Проте Девін вже марить поєдинком проти володаря титулу WBC в першій напівсередній вазі Реджіса Прогрейса.

До слова. Постійні проблеми з законом має ще одна зірка легкого дивізіону Джервонта Девіс. У поліції вже цілий букет справ проти скандального боксера.